Dopo uno scatto social al ristorante, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati sommersi da una miriade di insulti: ecco perché

Sonia Bruganelli, ovverosia moglie di Paolo Bonolis, è purtroppo abituata a ricevere costantemente insulti e accuse sui social. La consorte del popolare conduttore Mediaset è del resto avvezza a testimoniare su Instagram momenti di lusso e della bella vita che conduce, non avendo pressoché alcuna preoccupazione economica.

Per questo, negli ultimi anni, si è attirata spesso e volentieri commenti negativi da parte degli haters e la medesima cosa è successa pochi giorni fa.

Bonolis e la moglie insultati sui social

A cena in un noto ed esclusivo ristorante romano per festeggiare i 59 anni di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha dunque pubblicato l’ennesima foto sul suo profilo ufficiale. Quest’ultima rappresentava la mascherina con il logo del locale, apparsa però come uno status symbol giudicato da molti inopportuno e poco elegante.

Visualizza questo post su Instagram I dettagli… 💋 @anticapesa Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 14 Giu 2020 alle ore 11:49 PDT

Lo scatto è stato peraltro considerato offensivo nei confronti di chi non può permettersi determinati svaghi, soprattutto in questo particolare momento storico. Tra i commenti degli utenti si leggono frasi come: “200 euro per una cena e in omaggio devo ricevere una mascherina? Se rinasco voglio essere ricca come te per provare l’ebbrezza che stai vivendo”.

E ancora: “I Bonolis sono dotati proprio di un gran cervello”. Oppure: “Bollette, bollo dell’auto, benzina e intoppi vari. 1200 euro e voi fate una cosa del genere?”. Altri post, decisamente più volgari, sembrano tuttavia non aver scalfito la signora Bonolis, che come sempre non si cura di lor, ma guarda e passa.