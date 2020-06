La blogger Chiara Ferragni ha postato su Instagram una dedica al nonno che è volato in Cielo.

La nota influencer e blogger cremonese Chiara Ferragni ha stupito i suoi fan postando sul suo account Instagram una toccante dedica, corredata da alcune vecchie foto, rivolta a quella che è stata una delle persone più importanti della sua vita e che adesso non c’è più: il nonno paterno.

La moglie di Fedez ha voluto ricordare il compianto nel giorno del suo compleanno.

Chiara Ferragni fa una dedica al nonno

“Oggi sarebbe il tuo compleanno. Ci manchi nonno, spero che ci proteggi da lassù”, con queste parole di grande affetto la moglie del rapper Fedez ha voluto ricordare il compianto nonno in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno.

La blogger ha postato alcuni vecchi scatti in compagnia di suo nonno, delle sorelle e del papà. Poi ha concluso scrivendo: “Ti amiamo”.

La mamma del dolcissimo Leone con questa dedica emozionante ha fatto trasparire tutto l’amore verso il parente scomparso e tanta nostalgia dei bei momenti trascorsi insieme.

Già qualche mese fa, precisamente durante le settimane della quarantena, la Ferragni, da sempre attivissima e, soprattutto, seguitissima dai fan sui social, aveva ricordato nonna Maria, anche lei scomparsa, con un dolcissimo tributo, postando sul suo profilo Instagram una serie di foto prima ed un video dopo e condividendo il tutto con i suoi tantissimi seguaci.

E, come sempre, non è mancata l’infinità di like e di commenti da parte di questi ultimi.





Del resto, la perdita di un nonno lascia sempre nei nipoti un grande vuoto e un profondo dolore e ciò vale anche per i più grandi personaggi dello spettacolo.