Fedez: “Ecco cosa ci scriviamo io e Jennifer Aniston”

Fedez ha svelato cosa si sono scritti lui e Jennifer e Aniston in privato via social.

Da quanto Fedez e Chiara Ferragni hanno realizzato un video con la sigla di Friends, l’attrice Jennifer Aniston ha iniziato a seguirli sui social. Il rapper ha rivelato che lui e la famosa diva di Friends ogni tanto si invierebbero dei messaggi privati e ha svelato il loro contenuto.

Fedez e Jennifer Aniston: i messaggi

Fedez e Chiara Ferragni hanno realizzato dei simpatici siparietti via social per via dei likes che Jennifer Aniston metterebbe occasionalmente ai video da loro condivisi e riguardanti per lo più il piccolo Leone. Il rapper a sorpresa ha rivelato di aver anche scritto in privato all’attrice rivelandogli di essere un suo fan: “Cosa ci scriviamo io e Jennifer Aniston? Le ho spiegato che io e mia moglie siamo suoi fan, ci siamo salutati e le abbiamo chiesto come andava lì a Los Angeles, anche per via delle proteste.

Interessarsi banalmente a quello che succede dall’altra parte del mondo”, ha affermato il rapper.





Sui social i fan si sono divertiti per il fatto che, ad ogni like ricevuto da parte dell’attrice, il rapper corresse a dirlo a sua moglie al fine di farla ingelosire.

Lo stesso ha fatto anche Chiara Ferragni quando alla fine la Aniston ha iniziato a seguire anche lei. A quanto pare l’attrice sarebbe fan del piccolo Leone, e infatti mettere like ai video postati dalla coppia e dedicati al bambino. Jennifer Aniston è approdata sui social solo negli ultimi mesi e, per la gioia dei fan, è tornata a mostrarsi insieme ai suoi amici di sempre: gli altri attori della serie cult anni ’90 Friends.