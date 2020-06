Filippo Bisciglia, l’arrivo al villaggio: “Quanti ricordi”

Filippo Bisciglia è arrivato al villaggio di Temptation Island e ha dedicato un messaggio al luogo in cui tutto ha avuto inizio.

Ferve l’attesa per la nuova stagione di Temptation Island e a quanto pare il conduttore Filippo Bisciglia è già arrivato nel villaggio sardo che, come sempre, ospiterà i protagonisti dello show. Il conduttore ha dedicato un messaggio al suo arrivo.

Filippo Bisciglia: l’arrivo al villaggio

Mentre fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island Filippo Bisciglia ha annunciato ai fan dei social di essere finalmente giunto al villaggio sardo che, come sempre, è teatro delle vicissitudini dei protagonisti dello show (che, almeno per il momento, non sono stati svelati per questa nuova stagione). Bisciglia ha pubblicato una foto del luogo ormai ben noto ai telespettatori e ha scritto: “Quanti ricordi…”





Tra i protagonisti che, secondo i rumor, dovrebbero prendere parte a questa nuova edizione dello show ci sarebbero Manila Nazzaro e il suo compagno, Lorenzo Amoruso, l’ex gieffina Antonella Elia e il fidanzato, Pietro Dalle Piane e infine – sembra – Giovanna Abate e Sammy Hassan, da poco usciti insieme dall’ultima edizione di Uomini e Donne.

Per il momento nessuno di questi nomi ha ricevuto conferme e i fan sono in attesa di conoscere il tanto atteso cast di questa nuova stagione che, a causa dell’emergenza Coronavirus, probabilmente sarà molto diversa rispetto a tutte le altre.

In un primo momento sembrava che anche Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (anche loro ex protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne) avrebbero potuto prendere parte al programma di Bisciglia, ma la voce è stata presto smentita da entrambi.