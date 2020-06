Gabriel Garko è stato pizzicato a Roma durante una cena con un uomo misterioso.

Dopo la fine del lock down per l’emergenza Coronavirus Gabriel Garko è stato sorpreso nel quartiere Prati, a Roma, insieme a un amico. A quanto pare l’atteggiamento tra i due sarebbe stato fortemente intimo, e c’è già chi si chiede se si tratti di più che di una semplice amicizia.

Gabriel Garko a cena con un uomo

Non si hanno informazioni sull’uomo misterioso che ha fatto compagnia a Gabriel Garko durante una cena a Prati. Da sempre l’attore ha deciso di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma in passato si è vociferato più volte che potesse avere in atto una liaison con l’amico attore Gabriele Rossi (spesso sorpreso con lui in vacanza). Garko ha sempre smentito simili informazioni affermando di non voler confessare dettagli sulla sua vita privata né sul suo orientamento.





In passato l’attore è stato legato ad alcune tra le donne più famose del mondo dello show business italiano: Eva Grimaldi, Manuela Arcuri e Serena Autieri sono solo alcune di queste.

A proposito della sua riservatezza, l’attore ha dichiarato: “Sarà un’utopia, ma sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone”, e aveva aggiunto: “Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno.

Non riesco più a tollerare chi punta il dito, chi giudica, chi vuole dare un nome a tutto e a tutti, e non voglio più sentire parlare di normalità”.