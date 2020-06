Ilary Blasi torna in tv: condurrà l’Isola dei Famosi e Lo Show dei Record.

Ilary Blasi sarà una delle protagoniste della prossima stagione televisiva. La moglie dell’ex campione della Roma Francesco Totti, infatti, si prepara a tornare sul grande schermo dopo l’avventura ad Eurogames. Nel corso dello scorso autunno, la Blasi, insieme ad Alvin, si è cimentata nella conduzione di uno show storico della tv.

Da un punto di vista degli ascolti, il programma non ha però brillato. Da allora non l’ abbiamo più vista un video. Dalla prossima stagione, in quel di Mediaset, però, il vento sembra essere cambiato. La dirigenza ha deciso di affidare alla 39enne romana ben due programmi. Stiamo parlando dell’Isola dei Famosi e dello Show Dei Record.

Ilary Blasi allo Show Dei Record

È stato Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, a lanciare l’indiscrezione.

Dopo aver lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip all’amico Alfonso Signorini, per la Blasi si spalancano nuove porte. Con molta probabilità, già il prossimo autunno dovrebbe tornare in onda una nuova edizione dello Show Dei Record. Il programma, in realtà, era stata programmato per la primavera. A causa dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, però, è stato tutto rimandato. Ad affiancare la Blasi dovrebbe essere Claudio Amendola. Insomma, ci sarà sicuramente da divertirsi.

L’attore romano non è nuovo a questo tipo di programmi. Già nel 2009 aveva condotto egregiamente Scherzi a Parte insieme a Belen Rodriguez. Nel 2015, invece, aveva partecipato, in qualità di opinionista, alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Non è finita qui.

Ilary alla conduzione dell’Isola

Dopo lo Show dei Record, la moglie di Totti approderà alla guida dell’Isola dei Famosi. Il reality di Magnolia tornerà il prossimo gennaio. Mediaset, insomma, avrebbe intenzione di riproporre la solita alternanza dei reality su Canale 5. Dopo la quinta edizione del Grande Fratello Vip, la Blasi guiderà le gesta dei naufraghi in Honduras. Si tratta, certamente, di un compito abbastanza delicato.

L’isola è ferma ai box da 2 anni a causa dei bassi ascolti. L’ ultima edizione, infatti, raggiungeva appena il 15% in prima serata. Ilary sarà chiamata a risollevare gli ascolti del programma. Lontana dalla televisione, la Blasi è sbarcata sui social. Su Instagram è seguitissima: vanta circa 1 milione e 300 mila follower. Si diverte a pubblicare video di vita quotidiana suoi e della sua famiglia. Insomma, l’ironia sembra non averla mai persa.