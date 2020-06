Il principe Carlo ha confessato ai medici del Royal Hospital di Gloucestershire di avvertire ancora i sintomi del Coronavirus

Anche il principe Carlo è tornato a riprendere i propri impegni ufficiali dopo la fine del lockdown. Ecco dunque che la sua prima visita è stata al Royal Hospital di Gloucestershire, dove ha ringraziato i medici e gli infermieri della struttura. Durante l’incontro con i sanitari impegnati da mesi nella lotta contro il Covid-19 il futuro Re d’Inghilterra ha però svelato di non aver ancora superato appieno la malattia.

Circa tre mesi fa, infatti, anche lui contrasse il Coronavirus, tanto da far temere il peggio per la sua salute oltre che per quella dei suoi genitori, la Regina Elisabetta e il principe Filippo.

Carlo d’Inghilterra ancora ammalato?

I dottori avevano decretato guarito il Duca di Cornovaglia dopo due settimane di isolamento. Tuttavia Carlo è tornato a rivedere la sua famiglia solo da pochi giorni. Nonostante il peggio pare dunque essere alle spalle, il reale inglese ha però rivelato di non essersi ancora ripreso del tutto dai sintomi del virus.

È dunque tuttora in pericolo di ricaduta?





Il ritorno alla normalità del principe Carlo è stato caratterizzato dal distanziamento sociale. Chiaramente anche per lui sono bandite le strette di mano, ma per il primogenito della regina Elisabetta II si sollevano ora dubbi sul fatto che abbia superato appieno il coronavirus.

A oltre tre mesi di distanza dalla comparsa della malattia, il principe pare infatti non aver ancora recuperato il gusto e l’olfatto. Secondo quanto riportato dal tabloid Express.uk, il padre di William e Harry si porta dietro i postumi del contagio, avvenuto agli inizi di marzo. Anche se i medici lo avevano dichiarato guarito dal virus, Carlo d’Inghilterra ha di fatto ammesso di non sentirsi a oggi del tutto bene.