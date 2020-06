Serena Enardu contro Karina: “Il botox ti è arrivato al cervello”

Guerra social tra Serena Enardu e Karina Cascella: le due se ne sono dette di tutti i colori.

A quanto pare sono volate scintille tra Serena Enardu e Karina Cascella. L’ex fidanzata di Pago avrebbe ricevuto un messaggio che le avrebbe rivelato alcuni insulti di Karina contro il suo aspetto fisico. Serena non ha perso tempo a replicare.

Serena Enardu contro Karina Cascella

Con un post al vetriolo Serena Enardu si è rivolta all’opinionista Karina Cascella sbugiardandola – a parer suo – per un video che avrebbe ricevuto e in cui lei avrebbe insultato il suo aspetto fisico, accusandola di aver esagerato coi ritocchini di chirurgia estetica. “Karina se non hai argomenti, insomma, cercati un altro lavoro, oppure prenditi una pausa, si può fare. Non perdi niente, stai perdendo punti.

Capisco che della tua vita non ne voglia parlare perché i panni sporchi li lavi in casa, però andare a rompere il c***o al prossimo e inventare delle cose che non stanno né in cielo né in terra…per favore dai”, ha scritto Serena.



Il post è ovviamente arrivato presto alle orecchie di Karina Cascella, la quale ha affermato di non aver mai criticato l’aspetto estetico di Serena. L’opinionista, con toni pacati, avrebbe anche rivelato di aver cercato di mettersi in contatto con l’ex fidanzata di Pago telefonicamente per chiarire la vicenda. “Non ho mai detto certe cose”, ha scritto Karina, aggiungendo di aver cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con Serena.

L’ex fidanzata di Pago replicherà a sua volta? E soprattutto, quale sarà il motivo della sua reazione tanto furiosa contro Karina? Lo mostrerà ai fan?