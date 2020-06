Vittoria Ceretti e Matteo Milleri, il matrimonio a Ibiza

Vittoria Ceretti ha detto sì: lei e Matteo Milleri sono convolati a nozze con una romantica cerimonia a Ibiza.

A sorpresa – dopo appena qualche mese dall’inizio della loro frequentazione – Vittoria Ceretti e Matteo Milleri sono convolati a nozze. La cerimonia si è svolta a Ibiza (dove sembra che la coppia si sia incontrata per la prima volta) e la top model ha indossato un abito Jacquemus.

Vittoria Ceretti sposa: le foto

Vittoria Ceretti è convolata a nozze con Matteo Milleri: i due hanno annunciato il fatidico sì via social, in maniera del tutto inaspettata. La cerimonia è stata intima e familiare, e per quanto riguarda l’abito la modella ha scelto un capo della nuova collezione primavera estate di Jacquemus (in questo caso, come si conviene a ciascuna sposa, nel colore bianco). All’abito era stato abbinato un velo dal sapore vagante retrò e gioielli molto fini.

Le foto dei due teneramente abbracciati hanno rapidamente fatto il giro del web dove in tanti – tra fan e amici del mondo della moda – hanno fatto i loro auguri alla coppia di neo sposi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Ceretti (@vittoria) in data: 16 Giu 2020 alle ore 5:08 PDT





Si tratterebbe di un “matrimonio lampo” visto che Vittoria Ceretti e suo marito si sarebbero conosciuti appena qualche mese fa, e avrebbero trascorso insieme la quarantena proprio a Ibiza. Non si tratta dell’unica top model ad aver scelto un “matrimonio lampo”: anche Emily Ratajkowski si vocifera che sia convolata a nozze con suo marito, Sebastian Bear McFarland, appena due settimane dopo il loro primo incontro.