Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati con i loro figli in Francia: la showgirl mostra sui social la loro nuova dimora di lusso

Addio Italia: la famiglia Icardi si è trasferita nuovamente a Parigi, dove Wanda Nara ha scelto una villa a dir poco da favola. La showgirl argentina ha postato sui social il video del loro viaggio in un aereo privato, dopodiché la sistemazione nella nuova magione in compagnia dei cani del calciatore.

Si susseguono scatti e clip delle loro bambine che fanno festa nell’enorme salone, mentre lei accende la musica per farle scatenare tra scorci di lusso.

Visualizza questo post su Instagram Volando a Casa 🏡 Francia 🇫🇷 Paris New Life 🇫🇷✈️❤️ Family Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 17 Giu 2020 alle ore 3:17 PDT

Mauro, dal canto suo, ha salutato l’Inter e Milano, mentre l’intera famiglia appare ora pronta a ricominciare un nuovo capitolo nella capitale francese.

“Nuova vita. Volando a casa. In Francia” ha scritto di fatto l’ex opinionista del Grande Fratello Vip. La storia con il club nerazzurro sembrava non dovesse mai finire, invece a sorpresa sono arrivati prima il riscatto per 50 milioni di euro e poi il trasferimento a Parigi.

Visualizza questo post su Instagram New Home Paris 🇫🇷🏡 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 17 Giu 2020 alle ore 8:34 PDT

Dopo la quarantena sul lago di Como, ecco dunque che la numerosa famiglia Nara-Icardi è tornata all’ombra della Tour Eiffel. La casa scelta da Wanda Nara è peraltro perfetta: ampi spazi dove i 5 figli possono muoversi liberamente, oltre a un bellissimo giardino e tanto lusso. Nelle Ig Stories della sudamericana si possono scorgere foto dei vari locali, mentre i fan della coppia restano in attesa di nuovi intriganti dettagli…