Alena Seredova senza trucco, i fan: “Sei bellissima”

Alena Seredova è più felice che mai, e si vede: la neomamma ha fatto il pieno di like con i suoi scatti senza trucco.

Da quando è diventata mamma della piccola Vivienne Charlotte Alena Seredova è più radiosa che mai: sui social la modella si mostra spesso senza un filo di trucco e i fan trovano che sia ancora più bella del solito.

Alena Seredova senza trucco

Da poco diventata mamma per la terza volta, Alena Seredova è più felice che mai: sui social la modella – oggi legata ad Alessandro Nasi – non perde occasione per mostrare i momenti trascorsi con la sua prima figlia femmina, Vivienne Charlotte. Dopo David Lee Louis Thomas (nati dall’ex marito Gigi Buffon) la Seredova non ha mai fatto segreto di desiderare una bambina, e finalmente il destino l’ha accontenta. Sui social ha postato alcuni scatti in cui, sorridente e felice, non ha indossato un filo di trucco: in tanti le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza al naturale (e a poche settimane dal parto).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 19 Giu 2020 alle ore 1:25 PDT







Oggi Alena Seredova sembra aver trovato la vera felicità: la modella non aveva nascosto di aver vissuto un profondo momento di crisi quando aveva scoperto che il suo ex marito, Gigi Buffon, la tradisse con Ilaria D’Amico.

Dopo il trasferimento in una casa tutta sua la Seredova ha ritrovato l’amore accanto ad Alessandro Nasi, e ora che Vivienne Charlotte ha coronato la loro unione sembra proprio che i due siano più felici che mai.