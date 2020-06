Alessia Marcuzzi ha sporto denuncia alla polizia postale a causa di alcuni attacchi ricevuti in una diretta Instagram: la rabbia della conduttrice

Alessia Marcuzzi ha recentemente fatto una diretta Instagram con tre dottoresse, dove insieme hanno illustrato le proprietà di una linea di prodotti cosmetici. Durante il live sono tuttavia arrivati diversi insulti e qualche commento volgare, in merito ai quali la conduttrice romana si è detta schifata e sconvolta in alcune Stories successive.

Alessia ha precisato di essere speranzosa nel fatto che la Polizia Postale possa individuare i leoni da tastiera che hanno lanciato tali accuse contri di lei e soprattuto contro le professioniste della medicina.

Alessia Marcuzzi sbotta sui social

“Come vi permettete di scrivere quelle cose indegne con questa leggerezza e cattiveria? Sono indignata. È stata la prova di quello che succede sempre alle donne, orrore totale. Mi ha veramente sconvolto. Questi uomini che sono così piccoli e scrivono cose indecenti a persone che lavorano seriamente.

Mi sono sentita in imbarazzo totale e voglio chiedere scusa pubblicamente alle mie ospiti”. Così ha dunque precisato Alessia Marcuzzi nel suo video, dispiaciuta soprattutto per le dottoresse, in quanto lei si è detta in un certo qual modo abituata a tali attacchi.

Ecco dunque il video di denuncia della padrona di casa di Temptation Island, che appare davvero fuori di sé per questo ennesimo momento poco edificante da parte del genere maschile: