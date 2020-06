Anna Falchi: “Chi l’ha visto? Saprei condurlo a occhi chiusi”

Anna Falchi, che sarà presto al timone di un nuovo show tv, ha affermato di essere in grado di condurre Chi l'ha visto? a occhi chiusi.

Anna Falchi si accinge a condurre un nuovo programma su Rai1 – C’è tempo, al fianco di Beppe Convertini – e ha detto la sua in merito al tipo di show che le piacerebbe condurre, come il famosissimo programma condotto da Federica Sciarelli.

Anna Falchi: le dichiarazioni

L’attrice Anna Falchi presto vestirà i panni di conduttrice per un programma dedicato alla terza età e che prenderà il via su Rai1. Nel frattempo l’attrice ha confessato di essere un’appassionato di cronaca nera, e infatti ha confessato che un programma come Chi l’ha visto? sarebbe in grado di condurlo ad occhi chiusi. Le sue affermazioni si sono unite al coro di sospetti scatenati da un’indiscrezione secondo cui Federica Sciarelli, storica conduttrice di Chi l’ha visto?, avrebbe deciso di ritirarsi.

In realtà la conduttrice ha smentito il rumor, affermando però che più volte avrebbe pensato di lasciare definitivamente il programma. Per la Sciarelli sarebbe piuttosto stressante gestire la tensione dovuta alle scomparse e le reazioni spesso preoccupate delle famiglie. Un problema piuttosto comprensibile, e per cui in molti – come Maurizio Costanzo – hanno lodato il suo lavoro alla conduzione del programma.



Mentre si attende il via della prima puntata di C’è Tempo (in onda dal 29 giugno) Anna Falchi si gode il tempo in famiglia: oggi l’attrice è legata a Andrea Ruggieri (nipote di Bruno Vespa) e ha una figlia, Alyssa, nata nel 2010 durante la relazione tra l’attrice e l’imprenditore Denny Montesi. In tanti non vedono l’ora di poterla finalmente rivedere nel ruolo di conduttrice di uno show televisivo.