Antonella Clerici è stata insultata via social per un dolce che avrebbe preparato sua figlia, Maelle.

Antonella Clerici ha un rapporto molto stretto con i fan sui social, e la conduttrice non rinuncia a condividere con la sua platea online anche momenti d’intimità casalinga. Purtroppo, proprio a causa di uno dei suoi ultimi post, sua figlia Maelle è stata vittima degli haters.

Antonella Clerici: gli haters

Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus Antonella Clerici ha organizzato delle dirette social intrattenendo i fan con la preparazione di alcuni manicaretti, e la conduttrice non ha esitato in alcuni casi a farsi aiutare da sua figlia, Maelle. La conduttrice ha anche condiviso via social lo scatto di una torta che avrebbe preparato sua figlia, e un utente non ha perso occasione per criticare l’aspetto del dolce: “Fa schifo”, ha scritto.

La Clerici ha preferito non replicare e del resto non sarebbe neanche la prima ad essere insultata dai leoni da tastiera insieme a sua figlia.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 14 Giu 2020 alle ore 5:46 PDT

In passato Santiago, il figlio di Belen Rodriguez, è stato criticato perché “brutto”, mentre Alessia Marcuzzi è dovuta recentemente intervenire quando – durante una diretta social – alcuni utenti si sono messi a insultare pesantemente le esperte in diretta con lei. “Come vi permettete?” ha detto la conduttrice sbottando con i detrattori.

Proprio a causa delle polemiche e degli insulti social molte star del piccolo schermo hanno deciso di evitare completamente di esporsi (o esporre i propri figli e la propria famiglia) al mondo dei social.

Tra questi anche Silvia Toffanin, che ha deciso di vivere la propria vita privata nel massimo riserbo e lontana dai social.