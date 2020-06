Ad Ashley Graham è caduto un dente, ma ha deciso di prendere la cosa con ironia.

La top model curvy più famosa del mondo, Ashley Graham, ha rivelato via social di aver avuto un piccolo incidente domestico: la modella avrebbe addentato un biscotto preso direttamente dal congelatore e le sarebbe caduto un dente.

Ashley Graham senza un dente

Un brutto guaio per Ashley Graham: mentre addentava un biscotto alla modella sarebbe caduto un dente, ma avrebbe deciso di prendere la cosa con ironia. Sui social ha mostrato un video del suo sorriso sdentato e poi, dopo una capatina dal dentista, tutto sarebbe tornato come prima. La top model curvy è molto apprezzata sui social per aver difeso con orgoglio la bellezza al naturale, difendendo sempre anche chi è leggermente in sovrappeso.

Di recente Graham e suo marito Justin Ervin sono diventati genitori del piccolo Isaac.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) in data: 18 Giu 2020 alle ore 3:38 PDT





Sui social la top model non ha mancato di raccontare ai fan ogni dettaglio della gravidanza e dell’arrivo del suo bambino, a cui ogni giorno dedica messaggi affettuosi attraverso i social. “Ora siamo per sempre una famiglia”, ha scritto la modella sui social annunciando la nascita del suo bambino e ringraziando i tantissimi fan per i loro messaggi d’affetto e di sostegno ricevuti durante i 9 mesi di gravidanza.

“Ho così tante ragioni per essere grata; tutto l’amore e il sostegno di questa straordinaria comunità, un marito incredibile e un bellissimo bambino che mi ha aperto gli occhi su quanto sia davvero fantastico questo mondo”, ha scritto.