Il mistero sul presunto flirt tra Elena D'Amario e Alessio La Padula s'infittisce: i due sono stati avvistati di nuovo insieme.

Da mesi si avvicendano voci circa una presunta liaison tra Elena D’Amario e Alessio La Padula, ma i due non hanno mai confermato le voci in merito. I due sarebbero stati avvistati insieme a Napoli durante la finale di Coppa Italia.

Elena D’Amario e Alessio insieme

Sui social è partita la caccia agli indizi sulla possibile liaison tra Elena D’Amario e Alessio La Padula. Mentre c’è chi sostiene di averli visti a Napoli “più affiatati che mai” durante la finale di Coppa Italia, sui social c’è anche chi sostiene che i due porterebbero al dito lo stesso anello. Per il momento i rumor in circolazione non sono stati confermati dai due, e i fan sono alla ricerca di ogni possibile dettaglio che possa confermare la liaison.





Del resto lo stesso Alessio La Padula non aveva nascosto (già due anni fa) di avere un debole per la ballerina, che aveva definito come “la sua donna ideale”:

“Non ho mai nascosto il mio debole nei confronti di Elena.

Lei è la mia donna ideale, ogni volta che la vedo perdo letteralmente la testa. Elena sa benissimo di questo sentimento che provo nei suoi confronti. Subito dopo l’eliminazione, quando mi è venuta a salutare, l’ho ringraziata per avermi fatto provare in tutti questi mesi delle emozioni indescrivibili.”

In passato a Elena era stato attribuito un flirt con Stefano De Martino (il marito di Belen con cui sarebbe da poco scoppiata una nuova crisi).

La ballerina ha sempre smentito il rumor.