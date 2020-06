Papà Tonino ha espresso dei dubbi sul futuro matrimonio della figlia Elettra Lamborghini: la questione che proprio non va giù all'imprenditore

Elettra Lamborghini e Afrojack si sarebbero dovuti sposare il prossimo settembre, tuttavia le nozze saranno con molta probabilità rimandate. Il motivo è ovviamente collegabile all’emergenza da coronavirus, dove è senza dubbio meglio prendersi qualche mese in più per poter festeggiare in maniera più sicura e serena.

Ad ogni modo, la location pare essere già stata decisa, ma è proprio qui che casca l’asino. Infatti il noto Tonino, papà della ricca ereditiera, sembra che non gradisca appieno il luogo scelto dalla figlia per la cerimonia.

Elettra Lamborghini “osteggiata” da papà Tonino

L’uomo d’affari avrebbe di fatto preferito che Elettra rispettasse le tradizioni famigliari, ovverosia che celebrasse le sue nella terra d’origine, che è Bologna. La cantante ha invece scelto il Lago di Garda, come confermato dalla diretta interessata in alcune recenti interviste.





Senza dubbio Tonino Lamborghini sperava dunque che la figlia convolasse a nozze in quel di Bologna. Sulla questione, tuttavia, Elettra appare intransigente e decisa come al solito. La ribelle performer ha specificato di amare la propria città, tuttavia ha preferito la location da sogno sul Garda dove prometterà amore eterno al deejay olandese di origini surinamesi.

Il discorso appare quindi chiuso, mentre resta da appura la data effettiva dell’evento.“Tutto è ancora sospeso per via del coronavirus”, ha spiegato la diretta interessata, allontanando dunque l’ipotesi che il matrimonio possa essere pronto per settembre 2020.