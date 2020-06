Dopo la bufera social contro Sergio Sylvestre, Elodie si è sfogata via social e ha replicato a un post di Matteo Salvini.

Elodie si è detta schifata per la campagna d’odio che si è scatenata via social contro l’ex volto di Amici Sergio Sylvestre, che durante la finale di Coppa Italia ha saltato una strofa dell’Inno di Mameli durante la sua interpretazione e che alla fine dell’esibizione ha salutato con il pugno chiuso.

Elodie contro Salvini

In tanti via social hanno preso le difese di Sergio Sylvestre, specie perché dopo l’esibizione del cantante alla finale di Coppa Italia sui social è scoppiato un putiferio. Emma Marrone, Fedez e Elodie si sono scagliati con dei Tweet contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, che non ha perso occasione per unirsi al coro di detrattori che hanno insultato Sylvestre per la sua esibizione.

Fedez, Elodie ed Emma Marrone vincono il premio “gioia odierna” per aver bastonato e riportato a cuccia Salvini.

Grazie ragazzi. pic.twitter.com/d9e8C4EW8h — 𝙀𝙡𝙚 𝙫𝙨 𝙢𝙖𝙩𝙪𝙧𝙞𝙩𝙖’ (@eleonvra) June 18, 2020







“Non perde mai l’occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo”, ha scritto Elodie. La cantante si è sfogata via social commentando anche i messaggi a sfondo razzista che sarebbero arrivati a Sylvestre: “Sono schifata nel leggere commenti razzisti. Sergio era emozionato, e voi l’avete offeso.

Non ve lo meritavate un Inno nazionale cantato da Sergio, questo è il problema. Sono schifata, mortificata, dispiaciuta. Questo è fare del male alle persone gratuitamente. Siete delle brutte persone. Delle m*** anzi”, ha dichiarato la fidanzata di Marracash.