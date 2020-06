George Clooney e Amal Alamuddin sono vicini al divorzio? Secondo indiscrezioni i due sarebbero in crisi.

Secondo i rumor in circolazione dopo 6 anni d’amore e l’arrivo di due figli, George Clooney e Amal Alamuddin sarebbero in crisi. I due, considerati da molti come una delle coppie d’oro dello show business, smentiranno l’indiscrezione?

George e Amal in crisi

La quarantena per l’emergenza Coronavirus avrebbe fatto “scoppiare” più di una coppia: in Italia la love-story tra Belen e Stefano De Martino sta facendo impazzire il popolo del web, e a quanto pare anche oltreoceano una delle coppie d’oro dello show business sarebbe stata colpita da una profonda crisi. George Clooney e Amal Alamuddin sarebbero in procinto di divorziare, e per il momento latitano delle loro foto insieme che smentiscano il rumor.

I due si sono sposati nel 2014 e nel 2017 sono diventati genitori dei due gemelli Ella e Alexander (da sempre tenuti lontani dal mondo dei riflettori).





Per il momento l’avvocatessa e l’attore non hanno confermato la notizia della rottura, e in tanti sono in attesa di sapere se la notizia non sia l’ennesima bufala riguardante la coppia.

L’attore ha sempre confessato la sua profonda ammirazione per la moglie, e ha rivelato anche quanto si sentisse intimidito a chiederle di sposarlo: “Amal è una vera fuoriclasse nel suo lavoro, ma anche una donna divertente e con un grande senso dell’umorismo. Per esempio quando le ho chiesto di sposarmi ero molto intimidito. Non avevamo mai sfiorato l’argomento. E avevo paura che mi rispondesse con una delle facce con cui spesso gioca a mettermi in difficoltà, un’espressione tipo: “Ma sei pazzo?”.

Ci casco quasi sempre”, ha raccontato George Clooney.