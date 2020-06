Spuntano altri due nomi per il Gf Vip 5 di Alfonso Signorini: l'inluencer Francesco Ricci ed il fratello di Balotelli, Enock Barwuah.

Iniziano a diffondersi i nomi dei concorrenti per il Gf Vip 5. Dopo aver svelato la partecipazione di Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci spuntano altri due nomi. Tra questi, il fratello di Mario Balotelli.

Gf Vip 5, spuntano due concorrenti

Parte il toto nomi per il Grande Fratello Vip 5. All’interno del settimanale “Oggi” è stata spoilerata l’interesse della produzione Mediaset nei confronti di altri due personaggi per l’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Dopo Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. “Si sussurra che il GF Vip abbia messo gli occhi su Enock Barwuah – scrivono sul settimanale Oggi -, fratello naturale di Mario Balotelli, e Francesco Ricci, 28, influencer e fashion blogger.

Riusciranno i due a entrare nella Casa?”.

Chi è Francesco Ricci

Francesco Ricci è un fashion inluencer di 26mila followers su Instagram. Oltre ad essere una star digitale è anche un conduttore, talent scout ed organizzatore di eventi. Parla inglese, spagnolo e portoghese.

Lui stesso sui social ha condiviso la notizia del settimanale. Una “silenziosa” conferma?

Enock Barwuah al Grande Fratello

Enock Barwuah è il fratello minore del calciatore Mario Balotelli.

Come il giocatore del Brescia, Enock condivide la passione per il calcio, difatti è un attaccante. Nel tempo, proprio come Super Mario non ha mancato a far parlare di se. A causa di una lite in passato è stato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il 27enne ha cambiato squadra, passando da Castiglione al Caravaggio in Serie D.