Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D'Alessio, è tornata a parlare di Anna Tatangelo in relazione alla fine del suo matrimonio col cantante

Per diverso tempo Anna Tatangelo è stata additata come una rovina famiglie. Nella fattispecie veniva tacciata di aver iniziato una relazione con Gigi D’Alessio quando quest’ultimo aveva appena rotto con la sua ex moglie Carmela Barbato. A distanza di diversi anni, ad ogni modo, proprio la donna ha deciso di chiarire la faccenda, parlando della cantante di Sora in relazione al suo matrimonio naufragato.

D’Alessio: parla l’ex moglie

Dopo la fine della relazione con il cantautore napoletano, Carmela si è dunque rifatta viva con delle interessanti dichiarazioni. In buona sostanza, la donna ha ammesso che lei e Gigi si erano lasciati prima che la frusinate entrasse nella vita dell’artista. In una recente intervista, la ex moglie di D’Alessio ha così fatto chiarezza sul suo matrimonio fallito affermando nel dettaglio: “A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla”.

Quando tuttavia la storia d’amore tra i due artisti emerse, la donna usò ben altre parole nei confronti della giovane rivale.





In quell’occasione, infatti, Carmela disse di non essere disposta a parlare con chi aveva l’età di suo figlio.

“Anna Tatangelo non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo”, disse infatti poco dopo la separazione. Da quelle frasi, ad ogni modo, sono passati diversi anni: nel mentre la situazione si è evidentemente tranquillizzata, ribaltando sostanzialmente il suo punto di vista.