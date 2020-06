L’ultima follia di Giulia De Lellis? L’aerosol al cane

Giulia De Lellis è anche una "mamma" premurosa: l'influencer ha fatto l'aerosol al suo cane su consiglio del veterinario.

Dopo le prove di convivenza Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno deciso di fare anche prove da “futuri genitori”, e così hanno preso insieme un cane (Tommaso Kowalski). Su consiglio del veterinario Giulia, da brava mamma, ha fatto al cucciolo l’aerosol.

Giulia De Lellis: l’aerosol al cane

Come una brava mamma Giulia De Lellis si prende cura di Tommaso Kowalski, il cucciolo che lei e Andrea Damante hanno deciso di accudire insieme. Il dj veronese non ha mancato di prendere in giro la sua compagna, e infatti nelle sue stories lo si sente dire: “Ma puoi fare l’aerosol al cane?” Giulia si è sbrigata a chiarire che a consigliarglielo sarebbe stato il veterinario.

“Il problemino respiratorio lo stiamo curando con aerosol due volte al giorno, un antinfiammatorio, un antibiotico e delle vitamine… Ha dovuto fare anche delle punturine che ovviamente gli ha fatto il veterinario”, ha spiegato Giulia De Lellis.











I fan intanto non vedono l’ora di vedere di nuovo il tenero Tommaso Kowalski (questo il nome del cane) nelle stories della coppia, da poco tornata insieme. I due si sono riavvicinati durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus, a oltre un anno dalla loro discussa separazione.

A quanto pare Giulia De Lellis avrebbe detto addio ad Andrea Iannone senza rimpianti, tornando immediatamente tra le braccia del dj veronese (a cui aveva dedicato il libro Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza). Questa volta la liaison durerà per sempre?