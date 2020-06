Previsto il cambiamento della location della prossima edizione del reality di Rai 2 "Il Collegio 5".

Il reality di Rai 2 commentato dalla voce di Eric Alexander e Simona Ventura si farà, anche se ancora non si conoscono le varie misure di sicurezza relative alla narrazione e organizzazione del programma che saranno adottate. Ciò che è certo è che anche la prossima edizione sarà un vero successo dopo i numeri eccellenti degli anni precedenti.

Inoltre i fan si domandano se Il Collegio 5 continuerà ad essere girato a Bergamo o la produzione ha pensato a un’altra location.

Nuova location per Il Collegio 5

Il noto reality di Rai 2 “Il Collegio” tornerà sebbene non a Bergamo: la quinta edizione, che verrà trasmessa in autunno, non sarà più ambientata nel Collegio Convitto San Carlo di Celana a Caprino Bergamasco. Le ragioni del cambiamento starebbero nel fatto che la regione Lombardia è stata una tra le più colpite dal Coronavirus e quindi validi motivi di sicurezza hanno spinto la produzione a cambiare location.

Sembra che il programma sarà ambientato nel Lazio, sebbene ancora non siano emerse informazioni più precise sul Collegio che ospiterà gli alunni, i professori e i collaboratori scolastici.





Il casting del reality

I casting del programma sono ancora aperti e ci sono requisiti specifici per partecipare: ciò vale non solo per gli alunni, ma anche per tutti gli altri membri del cast.

Nulla di inaccessibile, ma, sicuramente, occorrono persone con certe caratteristiche per mantenere alti i numeri registrati finora. Intanto i fan sono pronti a godersi questa nuova avventura che vede protagonisti alcuni ragazzi tra i banchi di scuola in terra laziale.