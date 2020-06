Dopo la vittoria ad Amici Speciali, Irama ha deciso di confidare i propri pensieri su Maria De Filippi e Stash: le parole del cantante lombardo

Dopo il secondo trionfo nel talent di Maria De Filippi nella sua edizione di Amici Speciali, Irama sta ora scalando le classifiche con il suo nuovo singolo Mediterranea. In una recente intervista, il cantante ha parlato di questo particolare momento della sua carriera, precisando come lo show, diventato alla fine “benefico”, sia riuscito ad aiutare concretamente l’emergenza sanitaria.

Riguardo invece al suo nuovo singolo, l’ex di Giulia De Lellis si è detto felice, parlando inoltre della sua ‘madre artistica’ nonché della prossima paternità dell’amico e collega Stash.

Irama si confida

Irama ha dunque confermato come la trasmissione che lo ha lanciato nel settore musicale italiano continui a essere “casa sua”. Con Maria ha peraltro precisato di avere un legame particolarmente forte, così come con tutto lo staff di Amici.

Plume, ad ogni modo, non vuole fossilizzarsi troppo sul passato. A lui piace infatti guardare avanti, alla scoperta di novità professionali e umane. A proposito poi del fatto che il suo amico Stash dei The Kolors stia per diventare papà, anche Irama si è interrogato su questa eventualità nel suo futuro. “Credo sia naturale… Volevo prendermi un cane, ma mi sono accorto che non ho tempo. Penso che un figlio sia un impegno leggermente più grande… Ma sarà bello vedere Stash papà, spero venga un bimbo col ciuffo”.