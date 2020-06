Johnny Depp: “Amber aveva una relazione a tre con Elon Musk”

Johnny Depp ha rivelato che l'ex moglie Amber Heard lo avrebbe tradito con Elon Musk e Cara Delevigne.

Il matrimonio tra Johnny Depp e Amber Heard è finito ad appena un anno dal matrimonio tra accuse e recriminazioni reciproche. Adesso a quanto pare l’attore avrebbe rivelato che la Heard avrebbe avuto un ménage a tre con Elon Musk e Cara Delevigne, ancor prima che il divorzio fosse ufficializzato.

Johnny Dell: Amber lo tradiva?

Stando a indiscrezioni Johnny Depp sosterrebbe che la sua ex moglie Amber Heard lo tradisse, e che per di più lo tradisse con due persone contemporaneamente: il milionario Elon Musk e la top model Cara Delevigne. Gli incontri sarebbero avvenuti nell’appartamento di Depp ancora prima che lui e Amber divorziassero. Elon Musk avrebbe confermato il rapporto con l’attrice sottolineando però che i rapporti avuti con lei sarebbero avvenuti dopo il divorzio da Depp.

Sarà vero? Per il momento nessuna conferma sulla questione, anche se fuor di dubbio se dovesse rivelarsi vera è probabile che Depp potrà utilizzarla per avvalorare le proprie accuse nel processo contro l’ex moglie (che l’ha accusato di violenze domestiche, accuse su cui Depp si è sempre dichiarato innocente).

A sua volta la Heard si è sempre schernita dalle accuse di Depp e contro di lei sono insorti i fan dell’attore e l’ex moglie, Vanessa Paradis, che ha dichiarato pubblicamente quanto per lei Depp fosse stato un marito ideale (oltre che un padre affettuoso per i suoi figli). In tanti si chiedono come andrà a finire il processo con la Heard, che ha lanciato pesantissime accuse contro l’attore.