Leonardo Pieraccioni ha condiviso un post dove appare in compagnia delle Balckpink: la reazione del comico non è però delle più felici...

Chi segue Leonardo Pieraccioni anche sui social, sa perfettamente come sua figlia Martina sia spesso protagonista di molti post ironici del padre. Nell’ultimo contenuto pubblicato su Instagram, il comico toscano si è immortalato per esempio in un video dove si trova alla guida costretto ad ascoltare il brano “Ddu-du Ddu-du” delle Blackpink.

Tale canzone è stata scelta proprio dalla sua primogenita nonché dalle sue amiche, che la cantano in coro sedute sui sedili posteriori dell’auto.

Leonardo Pieraccioni, ironia online

“Continuano le personali playlist in macchina quando la Martina ha amiche (ma anche quando è sola)”. Questo dunque il commento dell’attore e regista, che a giudicare dallo sguardo interdetto non pare apprezzare appieno la hit del gruppo musicale composto dalle quattro giovanissime sudcoreane.