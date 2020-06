La bellissima Miriam Leone è stata accusata sui social di avere le sopracciglia troppo folte, ma i fan sono insorti in suo sostegno

Una frase, scritta da una cerca Lucya su Twitter, sta letteralmente mettendo scompiglio sui social network in queste ultime ore. Le parole si riferiscono nello specifico a una delle ultime foto pubblicate dalla splendida Miriam Leone su Instagram, dove appare pensierosa mentre guarda dritta nella fotocamera.

Miriam Leone: la critica alle sopracciglia

In primo piano si vedono dunque i suoi magnetici occhi verdi, ma quello che è stato notato dalla utente in questione sono le sopracciglia dell’attrice. Giudicate troppo folte al punto da paragonarle al personaggio di Marrabbio nella serie cartoon “Kiss Me Licia” degli anni 90, la battuta è però stata avvertita come un vero e proprio body shaming.

Il web è pertanto subito insorto contro queste frasi poco carine, prendendo le difesa della bellissima Miriam Leone.

criticare una donna per l’aspetto fisico è già di per se una cafonata, ma criticare una donna come Miriam Leone per le sopracciglia è pura blasfemia. Ma ci vedete? questa donna è perfetta! pic.twitter.com/uHINwv2YX8 — Adelina⚜️💕 (@mvvnligvt) June 16, 2020

Sembra dunque quasi incredibile che nel 2020 si critichi ancora una donna per le sue sopracciglia. Del resto, se a essere messa sotto accusa è Miriam Leone, “allora chiudiamo tutto”, come ha scritto di rimando una sostenitrice dell’artista catanese.

A onor del vero, peraltro, le sopracciglia ben marcate della Leone non sono una cosa nuova. L’ex Miss Italia si mostra così da anni, senza che mai nessuno prima d’ora abbia avanzato qualunque tipo di polemica. Tra l’altro, le sopracciglia al naturale sono diventante l’ultima tendenza, al punto da essere richieste anche nei saloni di bellezza con tattiche di infoltimento, come trucco e tatuaggi permanenti.