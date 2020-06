Tutte le novità sul nuovo programma che condurranno insieme Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli

Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli sono certamente una coppia strana, nonostante da anni la giornalista romana sia una delle firme de “Il Fatto Quotidiano“, di cui la Travaglio è direttore. Adesso i due uniranno presto le loro forze per dar vita a un nuovo programma prodotto da Loft Produzioni, che sarà trasmesso forse sul canale Nove.

Nello specifico, come si apprende dal comunicato stampa ufficiale, si tratterà di un quiz. I casting sono già aperti, con l’unico requisito di avere la maggiore età. Per quanto riguarda invece le candidature, bisognerà inviare un video di 30 secondi raccontando il proprio vissuto in generale e fornendo i propri recapiti.

Travaglio e Lucarelli: curiosità sullo show

Ma che tipologia di quiz sarà? E quale sarà il titolo scelto per lo show? La trasmissione si concentrerà sull’attualità, mentre per quanto riguarda il titolo non si sa ancora nulla di certo.

Stesso discorso per il format, tuttora completamente top secret. Quel che invece è certo, è che le candidature sono già arrivate numerose, circa un centinaio.





Altra cosa certa è che il primo ciclo consterà di 5 appuntamenti, disponibile sulla piattaforma Loft Tv. Per finire, le riprese della trasmissione di Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli avverranno a Roma, negli studi di Porta Metronia, come spiegato da “Il Fatto Quotidiano”.

Il format vedrà per la prima volta Travaglio nella veste del conduttore. Finora, infatti, il giornalista è sempre apparso in tv nelle vesti di pungente opinionista.