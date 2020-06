Una Vip dello spettacolo avrebbe perso la testa per Stefano De Martino dopo aver passato una serata con lui

Da qualche settimana a questa parte non si fa altro che parlare della nuova crisi scoppiata tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Entrambi concentrati sul lavoro, non sono stati tuttavia beccanti nel mentre con nuovi partner. Il ballerino napoletano ha persino dichiarato che d’ora in poi non rilascerà più dichiarazioni sulla sua vita privata, così da educare i fan a una maggiore discrezione.

Di recente, tuttavia, un noto settimanale di gossip ha sganciato una nuova bomba proprio sull’ex protagonista di Amici che riguarda esattamente il suo privato.

Stefano De Martino ammalia una diva

Pare infatti che una star della tv nostrana abbia passato una serata con il marito di Belen, perdendo letteralmente la testa per lui. Il giornale non ha purtroppo fatto il nome di tale Vip, ma la definisce come “un terzo incomodo” nella tormentata situazione tra i due bellissimi delle televisione.

Si parla peraltro di un’importante donna dello spettacolo, che avrebbe appunto trascorso una serata con il conduttore di Made in Sud uscendo pazza per lui!

Nel mentre, in ogni caso, l’ultimo post pubblicato da Stefano De Martino su Instagram ha destato un po’ di preoccupazione nei fan del ballerino.

Molti hanno infatti ravvisato un’espressione triste del giovane artista, apparso dimesso e con un sorriso forzato sul volto. Dove starà la verità?