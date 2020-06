Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono i primi due concorrenti ufficiali di Temptation Island: il loro video di presentazione.

La prima coppia ufficiale della prossima edizione di Temptation Island è composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due stanno insieme da un anno e tre mesi e nel video di presentazione si definisce molto geloso della compagna, che “non deve farsi toccare neanche la mano o i piedi“.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island

La showgirl, che ha appena partecipato alla quarta edizione de Grande Fratello, ha affermato di aver accettato di partecipare al programma perché “mi stuzzica molto l’idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini“. Fidanzato che a sua volta ha dichiarato di avere nei suoi confronti una gelosia fisica tanto da non riuscire nemmeno a pensarla insieme ad altri uomini.

“E che faccio allora?” ha replicato Antonella tra le risate.

Con la condivisione del loro video sui social si confermano così i rumors, diventati sempre più insistenti negli ultimi tempi, sulla loro presenza come concorrenti. Voci che i due non avevano mai né confermato né smentito. Contattato dal settimanale Nuovo, Pietro si era infatti rifiutato di parlare di Temptation Island senza però affermare che non vi avrebbe partecipato.

Resta ora da vedere se il loro rapporto riuscirà a reggere nonostante le insidie dei tentatori. Già quanto Antonella era all’interno della casa del Grande Fratello i due hanno dovuto affrontare non poche difficoltà, causate dall’uscita di lui con la sua ex fidanzata Fiore Argento. Le foto del loro incontro l’avevano mandata su tutte le furie tanto da aver affermato più volte: “Questa me la paghi!“.