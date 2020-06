Il cane di Benedetta Rossi, Nuvola, é guarito dalle coliche. La food blogger ha voluto tranquillizzare i suoi fan.

Benedetta Rossi è ormai diventata una delle food blogger più amata del web. Nel giro di circa un anno, infatti, ha scalato la classifica del successo social, tanto da posizionarsi, tra le star più seguite, proprio sotto Chiara Ferragni. Insomma, un risultato niente male per una persona normale.

Attualmente, vanta circa 3 milioni di follower su Instagram. È proprio sul suo profilo social che, Benedetta, è solita pubblicare vari momenti di vita quotidiana. La cuoca, dopo il successo su Internet, è anche approdata in televisione. Sul canale 33 conduce Fatto in casa da Benedetta.Come i suoi fan possono ricordare, Benedetta ha un enorme cagnolone a cui è molto legata. Nei giorni scorsi, Nuvola, così si chiama, non è stato bene. A causa di questo problema, non ha dormito bene alcune notti.

Dopo ore di forte predicazione, fortunatamente, è tutto risolto.

Benedetta Rossi, la salute di Nuvola

“Oggi è una bellissima giornata perché Nuvola ha dormito tutta la notte”. È stata la stessa influencer ad annunciarla sul suo Instagram. Tramite una serie di storie, infatti, ci ha tenuto a far sapere a suo fan che tutto è risolto. Il cane appare felice e contento. Nelle successive storie, Benedetta, ha avuto modo di raccontare cosa è successo all’animale.

“Nuvola come i bambini si svegliava la notte a causa delle coliche”. Insomma, proprio come una persona, il cagnolone è stato colpito da un forte dolore. Grazie a delle gocce dei neonati, tutto è rientrato. Nuvola sta bene e questa è la cosa più importante. Come è suo solito fare, Benedetta ha voluto ironizzare sull’accaduto: “Nuvola a saperlo prima! Non ci hai fatto a dormire per due mesi, ce lo volevi dire che avevi un po’ di mal di pancia la notte?”.

Il commento di Antonella Clerici

Non è la prima volta che Nuvola da preoccupazioni alla sua padrona. Ha avuto dei problemi di artrosi e, a causa di ciò, è stato costretto a portare il carrellino per un periodo di tempo. Quelle immagini avevano colpito il pubblico dei social che avevano espresso il loro amore e sostegno per l’animale.

Delle immagini davvero tenere ma allo stesso tempo buffe. Tra le dediche anche quella, inaspettata, di Antonella Clerici. Anche la conduttrice di Rai 1, che si prepara a tornare in onda a settembre, è fan di Benedetta. Che possa nascere una collaborazione con il nuovo programma culinario della Clerici, ambientato proprio in mezzo alla natura e agli animali?.