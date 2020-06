Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 22 al 28 giugno 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno questi due parametri dal 22 al 28 giugno tramite il suo oroscopo settimanale.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno 2020: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 22 al 28 giugno 2020

Buon periodo in generale per tutti i segni ma in particolare per Leone Scorpione e Pesci, quotati con cinque punti su cinque.

Ariete

Nelle storie che hanno conosciuto momenti difficili l’inizio della settimana è positivo per tentare un riavvicinamento e aprire un confronto costruttivo. Quanto al lavoro, si tratta di un periodo piuttosto burrascoso perché il novilunio tra domenica e lunedì non è favorevole al segno.

Toro

Le coppie nate da poco devono resistere a qualche tensione che arriva dall’esterno. Chi ha vissuto una separazione nel passato deve dimenticarla per lasciare spazio a nuove emozioni.

Per ciò che riguarda la vita professionale, arrivano stelle di grande interesse con un unico momento di agitazione attorno a mercoledì.

Gemelli

Le storie ufficiose o parallele ad un altro rapporto conoscono un periodo di crisi, ma questo è normale perché grazie all’influenza di Saturno si sta cercando di rimettere in ordine le proprie vicende amorose. Sul lavoro molti stanno cercando nuovi consensi e tutto può rivoluzionarsi in positivo.

Cancro

Queste giornate non limitano l’amore ma non si deve perdere la concentrazione, anche se il lavoro ha creato distrazioni. Avere Sole e Luna nel segno domenica e lunedì può portare emozioni vere, sincere e anche un contatto importante.

Leone

Si consiglia di non trascinare in amore le indecisioni e le problematiche nate sul lavoro perché si ha davvero bisogno di avere al proprio fianco una persona che sia di sostegno.

Le coppie forti avranno invece occasione di vivere emozioni speciali.

Vergine

Non è facile mantenere la calma in un periodo così teso, specialmente con Sagittario e Pesci con cui i rapporti sono più difficili. Si tratta di una settimana strana per i sentimenti: non è detto che tutte le relazioni siano in crisi, tuttavia da venerdì qualcosa non va.

Bilancia

Chi vive un rapporto di coppia da poco tempo è meglio che eviti disquisizioni e polemiche nelle giornate di domenica e lunedì.

Il momento è comunque portatore di uno stato di agitazione per tutti che deve essere tenuto sotto controllo.

Scorpione

La situazione astrologica sembra interessante domenica e lunedì, quando un ottimo novilunio potrà rendere il proprio cuore pronto ad amare. Nonostante non sia ancora arrivato il momento di dire il “sì” definitivo si possono vivere avventure con leggerezza e serenità.

Sagittario

Pare che in questi giorni i nati sotto questo segno siano particolarmente seccati e annoiati. Le storie del passato, esperienze non sempre favorevoli, hanno inciso profondamente sulla propria vita e forse ciò implica che ora si abbia un’eccessiva prudenza nelle nuove relazioni.

Capricorno

La situazione migliore per parlare di ciò che non va all’interno di una relazione arriva nel fine settimana, ma è meglio essere chiari in tutto ciò che si dice. Chi è riuscito a superare gli ultimi mesi possono tornare a discutere.

Acquario

Si tratta di un buon oroscopo, considerando che Venere è ancora favorevole e dunque per i single ci saranno incontri piacevoli. Quanto al lavoro, chi ha un posto fisso non può muoversi mentre i lavoratori autonomi possono iniziare a pensare a progetti innovativi e cambiamenti già presenti, almeno nella mente, da oltre un anno.

Pesci

Tra domenica e lunedì può capitare qualche incontro piacevole, anche in ritorno di fiamma. La settimana è interessante per risolvere qualche disputa legale che si trascina da tempo. Se si lavora da anni in un’azienda, a marzo c’è stato uno stop che qualcuno non ha preso bene e dunque bisogna stabilire cosa è successo anche grazie all’aiuto di un esperto.