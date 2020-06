Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 15 anni di matrimonio e per l'occasione hanno postato su Instagram delle dolcissime dediche d'amore.

Convolati a nozze il 19 giugno 2005, Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 15 anni di matrimonio e per l’occasione l’ex calciatore e la conduttrice hanno postato su Instagram delle dolcissime dediche d’amore.

Francesco Totti e Ilary Blasi

Era il 10 marzo del 2002 quando, dopo un gol durante il derby, Francesco Totti sollevò la maglia mostrando la t-shirt con la scritta “6 unica” per far capire i propri sentimenti nei confronti di Ilary Blasi. Tre anni dopo i due sono convolati a nozze, con la cerimonia che si è svolta il 19 giugno 2005 nella nella Chiesa dell’Aracoeli di Roma. Un vero e proprio avvenimento, con il loro matrimonio che venne ripreso in diretta da Sky e i ricavati dei diritti televisivi devoluti interamente in beneficenza.

Una coppia solida, dalla cui storia d’amore sono nati i figli Christian, Chanel e Isabel.

Dal giorno delle nozze sono trascorsi 15 anni e per l’occasione l’ex capitano della Roma ha pubblicato delle stories su Instagram con delle foto di loro due. Come sottofondo la canzone “Unica” di Antonello Venditti, proprio come la famosa dedica del calciatore alla conduttrice.

Ilary Blasi, a sua volta, ha postato uno scatto di loro due, con a corredo la seguente didascalia: “Due bambini che cresceranno insieme! La prima foto e poi ……….15anni di noi”. Immediata la replica dell’ex calciatore che ha commentato: “Vita mia”.