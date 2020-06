Alessandra Mastronardi ha anticipato che lascerà l’Allieva dopo la terza serie.

Alessandra Mastronardi lascia L’Allieva. Ad annunciarlo è stata direttamente in occasione di un’intervista rilasciata ad IoDonna. L’attrice, dopo la terza stagione, lascerà i panni di Alice Allevi, aspirante medico legale. “Io e Lino (Guanciale, ndr) abbiamo deciso di mettere un punto.

A un certo momento bisogna averne il coraggio, e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni… Basta!”. Queste sono state le parole della Mastronardi. Insomma, per lei si prospettano nuove sfide e avventure nel mondo della recitazione. Con la fine della terza stagione, dunque, si chiuderà un cerchio nella sua brillante carriera.

Le anticipazioni sull’ Allieva

Alessandra ha anche voluto dare qualche anticipazione di ciò che accadrà nelle nuove puntate.

Proprio in questi giorni, dopo la fine del lockdown, sono ripresi i lavori ed è tornata ad indossare i panni di Alice Allevi. Ci sarà l’ingresso di un improbabile fratello di Lino, impersonato da Sergio Assisi. Inoltre, cambierà anche il direttore dell’Istituto di Medicina Legale. Sarà una donna, Antonio Liskova che lancerà ad Alice una sfida lavorativa e sentimentale. Insomma, una stagione, quella che si sta girando, davvero ricca di colpi di scena.

Alessandra e la mamma

Nel corso dell’intervista, non sono mancati momenti di grande tenerezza. La Mastronardi, infatti, ha parlato del rapporto con la mamma. L’ha definita una presenza importante, imponente ma alcune volte ingombrante. Nonostante il suo lavoro non le ha mai fatto mancare niente. “Ha sempre lavorato. Ha una scuola di formazione universitaria con mio padre, che è psicologo e psicoterapeuta. da lunedì al sabato mattina. 12 ore al giorno.

Io e mia sorella, però, non abbiamo avvertito mancanze”. Un pensiero è stato poi rivolto al periodo di quarantena appena passato. L’attrice ha confessato che ha avuto modo di recuperare del tempo per se stessa. A causa della sua vita frenetica, infatti, non aveva mai un momento per la sua persona. Ha guardato tante serie tv. Ha poi scoperto e si è avvicinata molto al mondo dello yoga. Come ha raccontato, ogni giorno, sta imparando a meditare e dedicarsi completamente a se stessa.