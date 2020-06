Notte insonne per Barbara d’Urso: la conduttrice ripassa il copione del suo show.

Notte insonne per Barbara d’Urso. Per la conduttrice napoletana non è stato semplice prendere sonno. Quale miglior metodo se non ripassare il copione della prossima puntata di Live non è la d’Urso?. Barbara, come suo solito, si dimostra una grande lavoratrice e non lascia il suo lavoro nemmeno la notte.

Domenica 21 giugno 2020, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata della sua trasmissione. Si tratta dell’ultimo appuntamento domenicale. Da domani, finalmente, per la d’Urso inizieranno le meritate vacanze dopo un anno ricco di impegni e soddisfazioni dal punto di vista lavorativo.

Notte insonne per Barbara d’Urso

Barbara, come tutti sanno, è una grande stakanovista. Cura anche il singolo dettaglio di ogni suo programma. Cosa fare per rimediare all’insonnia se non leggere, ancora una volta, la bozza del copione?.

Tramite la storia caricata sul suo profilo Instagram si vede che è l’1.41 di notte. La bozza è aggiornata alle 16.30 del venerdì. Dopo una giornata carica di lavoro, per Barbara non c’è pace. Come ogni settimana, infatti, la napoletana il sabato pomeriggio si reca agli studi di Cologno Monzese per fare le prove del suo show. Il tutto è sempre documentato con video e foto per coinvolgere il pubblico che la segue con grande ammirazione e affetto.

L’ultima puntata di Live non è la d’Urso non sarà di certo facile per lei. In settimana ha avuto un piccolo incidente. Ha la mano sinistra infasciata a causa di un’ustione di cui ha parlato anche ai suoi follower.

Nuova puntata di Live

Nelle storie di Instagram, Barbara ha anche caricato il primo del suo show. Nel corso dell’ultima puntata di Live, tante esclusive. Si continuerà a parlare di politica e coronavirus con la rappresentante di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Spazio anche al gossip e alla cronaca. In studio saranno ospiti anche Lory del santo che avrà modo di raccontare la storia del figlio che è morto a settembre scorso a causa di h a malattia misteriosa.

Largo spazio anche alle sfere di live: protagonista di questa settimana sarà Asia Argento che affronterà il giudizio di cinque personaggi dello spettacolo. Con lei anche il padre Dario Argento e la sorella Fiore. Insomma, una puntata da non perdere.