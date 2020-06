Mara Venier chiede a Stefano De Martino, collegato da Napoli, il perché del suo dimagrimento.

Domenica 21 giugno 2020, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. La brava Mara Venier ha accolto in studio tanti ospiti. Protagonista di un lungo spazio è stata Milly Carlucci. Insieme alla Venier, la conduttrice ha ripercosso le tappe fondamentali della sua vita professionale e sentimentale.

In collegamento da Napoli è tornato anche Stefano De Martino. Il ballerino ha voluto ricordare l’appuntamento con il suo Made in Sud giovedì prossimo. De Martino, insieme a tutto il cast del programma comico, ha regalato ai telespettatori dei minuti di grande leggerezza e simpatia. Ovviamente, il pubblico da casa si aspettava qualche riferimento alla sua situazione sentimentale con Belen Rodriguez. La settimana scorsa, il ballerino non aveva mai tirato in ballo la sua storia d’amore con la mamma di Santiago.

Il pubblico è così rimasto a bocca asciutta.

Stefano ospite di Mara Venier

Nel corso di queste settimane non si parla d’altro se non della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo molti il rapporto tra i due è ormai finito definitivamente a causa di una serie di tradimenti di lui. Al momento, però, si tratta solamente di rumor visto che nessuno dei due non ha né confermato ne smentito in alcun modo la situazione.

Stefano vuole preservare la sua sfera privata da occhi indiscreti. In collegamento con Mara Venier, infatti, si è limitato a parlare del programma comico che sta conducendo con grande successo e di nient’altro. Non sono mancate però della battutine che hanno fatto sospettare i fan. “Sei dimagrito troppo amore della zia», ha fatto notare la conduttrice. Immediata la risposta di Stefano: “Vengo a mangiare a casa tua settimana prossima, mi rimetto in forze”.

Belen e la storia con Stefano

Mara non ha poi perso l’occasione per tirare in ballo anche i suoi colleghi di Made in Sud. In particolare, è intervenuto Biagio Izzo. “È discolo, indisponente e maleducato”, ha ironizzato il comico napoletano alla domanda: “Come si comporta”. Sulle donne, infine, la Venier ha ribadito che le rifiuta tutte. Una frecciatina alle voci di gossip sul conto di Stefano di questi ultimi giorni?. Intanto Belen ha ritrovato anche la sorella Cecilia e il cognato Ignazio dopo il lungo periodo di quarantena.

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno trascorso il lockdown in Trentino, a casa di lui e, ora, sono tornati a Milano. Grazie a loro, Belen avrà modo di distrarsi e non pensare al periodo molto particolare. Mai come questa volta, il pubblico dovrà mettersi l’anima in pace. Pare che non ci sia trippa per gatti.