Kristen Stewart interpreterà il ruolo di Lady D nel biopic “Spencer”, nuovo film del regista cileno Pablo Larrain. Larrain già in passato aveva girato le pellicole “Neruda” e Jackie”, storia della moglie del presidente americano John F. Kennedy. Le riprese cominceranno all’inizio del 2021 e sarà presentato al festival di Cannes.

Kristen Stewart: la Lady D in “Spencer”

Kristen Stewart è stata scelta dal regista cileno Pablo Larrain per interpretare il personaggio di Lady D. nel film biopic “Spencer“. Dopo il successo arrivato con la saga di Twilight, per l’attrice 30enne si prospetta un’esperienza impegnativa, vista la caratura mediatica della “principessa dagli occhi tristi”.

La sceneggiatura non racconterà gli ultimi giorni di Diana prima della tragica morte, ma si concentrerà su una delle ultime vacanze passate in famiglia, prima che finisse il matrimonio con Carlo.

Le riprese inizieranno nel 2021, e il film sarà presentato al mercato virtuale di Cannes.





Fragile

Il regista cileno ha già avuto a che fare con il biopic di “Jackie“, moglie del presidente americano Kennedy, interpretata da Natalie Portman. Per questo motivo Larrain non ha trovato difficoltà nello scegliere l’attrice giusta a cui affidare il ruolo.

“Ho scelto Kristen perché è una delle migliori attrici in circolazione. Sa essere sia fragile e misteriosa che forte, elementi che mi hanno fatto subito pensare a lei per questa interpretazione. E da come si sta approcciando al personaggio attraverso la lettura della sceneggiatura, mi fa pensare che farà qualcosa di meraviglioso e di intrigante allo stesso tempo. Una vera forza della natura”.