In onda l’ultima puntata di Live non è la D’Urso: tra gli ospiti Giorgia Meloni e la Mussolini.

Ancora impegni per Barbara d’Urso. Domenica 21 giugno, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultimo appuntamento stagionale con il suo Live non è la d’Urso. Il talk, targato VideoNews, dunque, si avvia alle battute finali.

Per la conduttrice napoletana avranno così inizio le meritate vacanze estive. Per salutare tutto il suo pubblico, Barbara, insieme a tutto il suo team autoriale, hanno preparato una puntata con i fiocchi. Tantissime saranno le esclusive e gli ospiti che si alterneranno nel salotto di Cologno Monzese. La prima parte della trasmissione, come ormai succede da più di due mesi, sarà dedicata all’emergenza sanitaria in atto nel nostro paese. Se la settima scorsa, è stato ospite Matteo Salvini, questa volta tocca a Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni a Live

La leader di Fratelli d’Italia, ha scelto di essere presente in studio e di affrontare il giudizio di quattro personaggi dello spettacolo che sicuramente non le manderanno a dire. Non è finita qui. Grande spazio anche all’intrattenimento e alla cronaca rosa. Come ormai è successo anche la scorsa settimana, torneranno le famose cinque sfere di Live. Dopo che domenica scorsa, in collegamento, ha lanciato pesanti accuse nei confronti del suo ex marito Morgan, Asia Argento insieme alla sorella Fiore e al padre, il famoso regista Dario Argento, affronterà i cinque sferati.

Non mancheranno colpi di scena e clamorose rivelazioni. Come si legge nel promo, che Barbara ha anche caricato tra le storie del suo profilo Instagram, infatti, ci saranno anche Alessandra Mussolini con la mamma e Lory del Santo. Saranno due momenti sicuramente molto toccanti.

Gli ospiti di Barbara d’Urso

Chi segue Barbara, infatti, sa che la Mussolini ha parlato della mamma e del fatto che non sta attraversando un momento felice per quanto riguarda la salute.

Con probabilità, sarà svelata la malattia di cui è affetta Maria Scicolone, la sorella della ben più famosa Sophia Loren. Anche Lory del Santo sarà protagonista. La showgirl farà delle rivelazioni sul figlio e sul padre del ragazzo. Il figlio di Lory è morto nel 2018, a causa di una malattia ancora oggi abbastanza sconosciuta. Secondo alcune voci, si tornerà a parlare anche di Elena Morali e Luigi Favoloso. Non potrà mancare, ovviamente, la mamma di lui, Loredana, che è diventata un’idolo dei social per le sue sfilate sulle note di Rapide.

Insomma, gli argomenti sono davvero tanti e sicuramente i telespettatori non avranno modo di annoiarsi. Appuntamento su Canale 5, in prima serata, a partire dalle 21.15.