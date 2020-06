Come procede la storia tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli? A rispondere ai fan è intervenuto di recente l'imprenditore sui social

Tra Adriana Volpe e Roberto Parli pare che la crisi sia tutt’altro che superata. Certamente la presentatrice e l’imprenditore non sono avvezzi a sbandierare in tv le proprie intimità, tuttavia alcune parole pesano come macigni. Nelle ultime ore proprio Parli ha difatti lanciato delle nuove frecciatine relativamente al loro rapporto, sbilanciatosi quando la trentina fece il suo ingresso dalla porta del Grande Fratello Vip.

Da lì anche i telespettatori hanno iniziato a conoscere meglio l’uomo che le sta accanto, ovverosia una persona riservata nonché lontana dal mondo dello spettacolo. Roberto è infatti molto legato alla tradizione familiare, cosa che alcuni atteggiamenti di Adriana Volpe paiono aver messo in dubbio.

Roberto: “Domandatelo ad Adriana”

Perché dunque Roberto Parli si trova oggi lontano dalla figlia Gisele e dalla moglie? Questa come altre domande poste da un fan al marito della Volpe hanno ricevuto la loro secca replica.

“Gira la domanda a lei”, ha infatti precisato l’uomo, rendendo forse la prova lampante che il legame sentimentale stia vivendo un periodo di incertezza.





Dal canto suo, Adriana Volpe pochi giorni fa aveva confermato a un noto magazine di gossip di aver passato un momento complicato per il suo matrimonio.

Di recente è però spuntata alla reunion del Gf Vip nella casa di Fabio Testi, dove si è presentata in compagnia del marito ma dove era anche presente Andrea Denver. Qual è dunque la verità sull’attuale situazione della coppia? Forse l’unica a poter rispondere in maniera definitiva è proprio l’ex conduttrice de I Fatti Vostri.