Alessia Marcuzzi è apparsa a dir poco spettacolare sui social, mostrando un lato B da urlo a 47 anni: i commenti di fan e colleghi

Meravigliosa e provocante come non mai: stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, che in una recente fotografia su Instagram si è mostrata decisamente al suo meglio. La conduttrice si sta godendo qualche giorno di vacanza dopo la lunga chiusura determinata dall’epidemia globale, svelandosi sostanzialmente seminuda.

Nello scatto in questione la si vede infatti mentre sale delle scale a piedi nudi in una località di mare.

Alessia Marcuzzi: lato B pazzesco

Quello che tuttavia domina nell’immagine è il fisico statutario della presentatrice di Temptation Island, nonché il lato B decisamente perfetto, fasciato da un costume a dir poco striminzito. La foto davvero perfetta e molto sensuale ha raccolto in poco tempo moltissimi like, sia da parte dei fan sia di numerosi amici vip.

Per Giorgia, ad esempio, Alessia Marcuzzi è addirittura inarrivabile, mentre Emma Marrone taglia corto con un esplicativo “Bona”. Cuoricini a go go anche da parte di Rudy Zerbi e Mara Venier, che hanno decretato un successo a tutto campo per la splendida 47enne romana.