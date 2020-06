Ballo dei Lunapop e l'annuncio misterioso: le commoventi parole sul suo profilo Instagram nel giorno del suo 38esimo compleanno.

L’annuncio social di una seconda paternalità di Nicola Balestri, in arte Ballo, bassista dei Lunapop e, attualmente, di Cesare Cremonini ha mandato in tilt il web. La notizia, data nel giorno del suo 38esimo compleanno, 20 giugno, è avvenuta tramite la sua pagina Instagram con una foto dell’ecografia.

Ballo: “La vita è un dono prezioso”

“La vita è il dono più prezioso che potessi ricevere per il mio compleanno“. Così scrive il bassista sotto la foto. Un messaggio toccante e pieno di gioia quello dato da Ballo per celebrare insieme ai propri fan il suo compleanno e, contemporaneamente, la lieta notizia.

A due anni dalla nascita della sua prima figlia Camilla, la famiglia Balestrini si allarga di un nuovo membro.

Proprio per questo motivo molti utenti, famosi e non, si sono riversati sul suo profilo social mostrando la vicinanza e gioendo con il bassista di questo lieto evento. Ciò che, però, non è sfuggito a molte persone è l’emoji con il cuore di colore blu a fine frase. Tanti, infatti, hanno pensato che potesse rappresentare che la cicogna questa volta potrebbe portare un bel maschietto.

In realtà, ancora nulla è certo sul sesso del bambino ma poco in porta perché la nascita di un figlio è sempre una notizia che riempie il cuore di gioia specialmente in un momento delicato come quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi.

Dopo l’annuncio di altri vip, quali Luca Argentero, è arrivato anche quello di Nicola e la sua storica fidanzata Erika.

Entrambi molto riservati sulla loro vita privata, come il suo amico e collega Cremonini, hanno comunque voluto condividere, come per la prima figlia, un’importante e bella notizia per dare anche positività a questo brutto periodo.