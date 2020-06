Carlo Conti ha confermato la sua precisa scelta di rallentare con gli impegni in tv: le parole del popolare conduttore toscano

Carlo Conti ha ribadito la sua precisa volontà nel non tornare a condurre programmi che hanno cadenza quotidiana. In poche parole, non lo vedremo più alla guida di trasmissione come L’Eredità, come spiegato dal diretto interessato ai microfoni di Tv Talk su Rai Tre.

Il professionista toscano ha pertanto dichiarato che tale decisione è stata presa diversi mesi fa e che per ora non è trattabile. Sulla questione ha avuto molto peso anche la prematura scomparsa dell’amico e collega Fabrizio Frizzi, così com’era successo per Antonella Clerici.

Anche Carlo, infatti, ha deciso di dedicare più spazio alla famiglia e al privato, affievolendo i suoi impegni nella tv di Stato. D’altra parte Conti resta pur sempre una delle figure di punta di Viale Mazzini, che regolarmente gli affida prime serate tra le più seguite, come sta succedendo al suo nuovo brillante quiz show “Top Dieci”.

Carlo Conti rivela: “Ho rallentato”

“Ho fatto la scelta precisa di rallentare.

Quello che è capitato a Frizzi mi ha fatto pensare molto”. Così ha di fatto ammesso Carlo Conti, che tuttavia continua a nutrire ugualmente un po’ di nostalgia per le trasmissioni preserali. “Significa cenare con le famiglie, essere di casa, ma ho preferito prendere un’altra strada”, ha sottolineato ancora il conduttore. Sarà quindi parecchio difficile, almeno per ora, poterlo rivedere in quel contesto, mentre, come detto, in prima serata continua a far faville con il nuovo quiz show di Rai Uno.