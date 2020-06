Caterina Balivo ha detto addio a Vieni da me e a sorpresa ha fatto un'inaspettata confessione sul suo privato.

Caterina Balivo ha detto addio alla conduzione a Vieni da Me e, in attesa di svelare quali saranno i suoi progetti futuri, la conduttrice non perde occasione per coinvolgere i fan via social raccontando loro come starebbe trascorrendo il suo tempo libero.

In uno dei suoi ultimi post la conduttrice ha fatto un’inaspettata confessione.

Caterina Balivo: la confessione

A sorpresa Caterina Balivo ha confessato che starebbe trascorrendo gran parte del suo tempo allenandosi: ora che è giunta al termine la sua esperienza a Vieni da Me la conduttrice avrebbe molto tempo in più da dedicare al benessere e alla cura di se stessa, oltreché ovviamente ai due figli Cora e Guido Alberto.

Sui social la conduttrice ha confessato di provare invidia però verso coloro che nutrirebbero “piacere” ad allenarsi: “Chi mi conosce lo sa bene… Non provo invidia e mi piace vedere le persone “crescere”. Ma su una cosa non riesco a farmene una ragione: le persone che amano allenarsi”, ha scritto la conduttrice.

La conduttrice ha detto addio a Vieni da Me in maniera del tutto inaspettata, e sembra che adesso sia alla ricerca di un format in una fascia oraria diversa. Durante l’emergenza Coronavirus Caterina Balivo non ha nascosto la sua preoccupazione per la situazione e ha anche rivelato che lei e suo marito starebbero dormendo in case diverse così da scongiurare il pericolo di ammalarsi entrambi e contemporaneamente (ed escludendo così il pericolo di non poter badare ai figli personalmente).