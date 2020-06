Nell'intervista esclusiva, Davide Rossi ha raccontato l'esperienza di X Factor 13, l'emozione della finale e l'entusiasmo per il nuovo singolo.

Solca i palcoscenici della tv da quando era un bambino, ora si fa conoscere per la sua vena autoriale e la sua voce coinvolgente. Ha partecipato a “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici, dove è tornato un anno dopo – nel 2011 – in veste di ospite.

Nel corso delle 10 puntate ha duettato con i Pooh, Lucio Dalla, Massimo Ranieri, Loredana Bertè e Gianluca Grignani. Ha avuto il piacere di conoscere e cantare anche con altri grandi della musica, come Little Tony, i Dik Dik, Paul Anka, Francesco Renga, Gino Paoli, Fausto Leali, Antonello Venditti, Luca Barbarossa e Riccardo Cocciante. La sua formazione artistica si è arricchita anche grazie al viaggio in America in

occasione del tour di “Ti lascio una canzone”, passando per i prestigiosi palchi di Atlantic City e Chicago .

Nel dicembre 2014 ha aperto il concerto di Andrea Bocelli “La luce dei bambini” nella Sala Nervi in Vaticano. Non ha mai smesso di perfezionarsi. Ha studiato canto e pianoforte al CET scuola di Mogol, seguendo le lezioni di Giuseppe Anastasi, storico autore di Arisa. Nel 2019 il grande salto, conquistato un posto nella finale di X Factor13, dove ha presentato il suo inedito “Glum” e duettato con Tiziano Ferro, Lewis Capaldi e Robbie Williams.

Dopo il talent, Davide Rossi ha continuato a scrivere e suonare: così è nato il suo nuovo singolo, “Un altro giorno (The best is yet to come)”.

Il sound pop, unito alle atmosfere dance anni Novanta, valorizzano la voce di Davide, mettendone in risalto la delicatezza e l’eleganza. Nell’intervista esclusiva, Davide Rossi ha confidato gli stati d’animi vissuti nel corso di X Factor e raccontato il nuovo singolo.

Sul brano, ha commentato: “Rimane la voglia di divertirsi, di viaggiare e di provare tutte le emozioni che un’estate in tempi normali avrebbe regalato. Anche se quest’estate non sarà come le altre, il meglio arriverà presto. Un altro giorno, il nostro giorno, quello in cui torneremo a vivere tutte le nostre emozioni, insieme”.

“Dobbiamo essere sempre noi stessi e scrivere quello che sentiamo, senza farci trasportare eccessivamente dalle richieste del mercato.

Attraverso la musica, dobbiamo cercare di comunicare la nostra più intima interiorità”, è l’invito di Davide.



Davide Rossi, il nuovo singolo

Il brano “Un altro giorno (The best is yet to come)”, spiega Davide, è nato “durante il lockdown”. Un testo che ha preso forma “involontariamente”, partendo da un “loop rotmico di Logic che mi ha permesso di immaginare tutta la canzone”. E ancora: “Ho immaginato un’estate un po’ diversa dalle altre. Ovviamente, ci saranno alcune limitazioni, ma non mancherà la voglia di trascorrere una delle consuete estati italiane”. Infatti, recita il suo nuovo singolo: “Quella voglia che ho di combattere, quella voglia che ho di non rinunciare a noi”. Il suo motto, come recita nella canzone, è: “Il meglio deve ancora venire”. “Dopo le difficoltà del presente, il domani può essere migliore”, ha aggiunto.

Un brano che parla del domani, della voglia di fare e rinascere. Ma Davide come si immagina il futuro della musica? Dopo le proteste da parte di alcuni artisti e alla luce delle scarse tutele nei confronti dei moltissimi lavoratori che animano il settore, che futuro prospetta per la musica? A tal proposito il cantante di Rieti non ha dubbi: “Sono da sempre convinto che non può esistere un mondo senza musica. Sicuramente ci sarà una ripresa del settore”. Per il suo futuro, si augura di “far presto conoscere le canzoni al mio pubblico e rimettermi in gioco”.

L’estate ritrovata

Davide Rossi nel nuovo singolo propone un sound coinvolgente che ben si concilia con il clima estivo e al sound travolgente della stagione calda. Un’estate ritrovata anche per il giovane cantante, che dopo il prolungato lockdown desidera riassaporare la bellezza del sole e della campagna, dove ha una casa nella quale spera di divertirsi “nuotando in piscina, scrivendo canzoni nel mio piccolo studio, giocando a calcetto” e molto altro.

L’uscita del nuovo brano, inoltre, “mi ha spronato a continuare a scrivere. Sarà un’estate all’insegna della riflessione”, ha assicurato.

Lucio Dalla e Lucio Battisti, i due maestri

Due personalità uniche e rivoluzionarie, hanno proposto poesia in forma di musica e hanno reso grande il cantautorato italiano. L’estro visionario di Lucio Dalla e la sensibilità profonda di Battisti ispirano da sempre la passione di Davide. A tal proposito, ha spiegato: “Non ho la loro stessa personalità, ma la loro musica per me è da sempre di grande insegnamento”. Quindi ha ricordato: “Nel 2010 ho avuto l’onore di duettare con Lucio Dalla”.

Un affetto particolare, inoltre, lo lega al compianto Lucio Battisti. “Veniamo dalla stessa terra. Battisti era di Poggio Bustone, vicino a Rieti e paese natale di mia mamma. Lì ci sono ancora i miei nonni”. Inoltre, ricorda con quella timida emozione e quell’intimo orgoglio: “Tra mio nonno e lo zio di Lucio Battisti c’era una lontana parentela”.

L’esperienza a X Factor

Si è aggiudicato il quarto posto alla scorsa edizione di X Factor, il talent show musicale più famoso di Sky. Ancora giovanissimo, Davide Rossi vanta grandi traguardi, frutto di passione e tanto studio: dopo le prime esperienze, l’arrivo a X Factor, poi il nuovo singolo.

Non vuole farsi etichettare come “l’ex concorrente” né seguire le mode e le richieste del mercato. L’età è solo un numero: Davide ha grande determinazione e non manca la voglia di far conoscere la sua personalità. Vuole definire la sua strada, mostrando la sua originalità e proponendo la sua musica. Per perseguire i suoi obiettivi e accrescere il suo bagaglio esperienziale, l’avventura a X Factor, costantemente sostenuto da Malika Ayane, è stata preziosa. Si è presentato come uno dei tanti, incasellato tra quella fila di numeri che vengono assegnati ai candidati, susseguendosi l’uno dopo l’altro. Ha subito conquistato il pubblico e la giuria, fino ad aggiudicarsi il posto in finale.

Tanti gli effetti positivi che ha ottenuto. Oggi Davide è un ragazzo più maturo e consapevole. “Ho lavorato con grandi professionisti. Dopo un percorso simile, esci più preparato di come sei entrato. Grazie al talent sono cresciuto. Rifarei questa esperienza. Ora ho le idee più chiare. Mi sento cambiato nel modo di rapportarmi con le persone e con il lavoro. Ho affinato la mia capacità di scrivere le canzoni e fare musica“. Partecipare a X Factor ha permesso a Davide di “migliorare il rapporto con le altre persone” e, musicalmente, di “apprendere nuove conoscenze di cui ora faccio tesoro e che cerco di mettere in pratica ogni giorno”.

Progetti e sogni nel cassetto

Pensando al suo futuro e alla sua carriera, Davide non nasconde di avere “molti progetti in mente”, ma per scaramanzia preferisce “parlarne una volta portati a termine”. L’estate potrà essere una buona consigliera, comprendendo così “quale strada è meglio percorrere per perseguire i miei obiettivi”.





Nel frattempo Davide non nasconde il desiderio di godersi il riscontro del suo nuovo singolo.