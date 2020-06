Elisa, il lutto: “Era solo una bambina”

Il tragico lutto di Elisa: le parole della cantante commuovono i social.

Elisa ha espresso il suo cordoglio e la sua tristezza per un tragico lutto: è morta una giovane ballerina e fan della cantante che aveva preso parte al videoclip di Bruciare per te.

Elisa: il lutto

Di solito Elisa è molto riservata per quanto riguarda il suo privato, ma questa volta la cantante ha deciso di rendere omaggio a una giovane fan scomparsa nei giorni scorsi e che in molti ricorderanno, ancora bambina, nel video di Bruciare per te.

Si chiamava Luna, e a quanto sembra sarebbe stata investita da uno scooter in circostanze tragiche, lasciando per sempre i suoi genitori, una sorella gemella e due fratellini più piccoli.





Elisa le ha dedicato via social un commovente post, dove ha scritto: “Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Luna, quando l’ho conosciuta era solo una bambina, ma aveva una luce magnetica e la scegliemmo per partecipare a videoclip di Bruciare per te.

Non ci sono parole per colmare il dolore provocato da una giovane vita che si spezza. Buon viaggio nella Luce eterna dolce Luna, riposa in pace”.



In tanti si sono uniti al messaggio della cantante con commenti d’affetto e di cordoglio per la scomparsa di Luna che, al momento della morte, aveva soltanto 15 anni.