Gemma Galgani si è mostrata particolarmente sensibile al fascino di un 22enne del mondo dello spettacolo: chi è il rivale di Nicola Vivarelli?

Come abbiamo già più volte sottolineato, Gemma Galgani è senza dubbio una delle indiscusse protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. Seppur criticata e a volte perfino osteggiata, soprattutto dalla bionda vamp Tina Cipollari, la dama è ad ogni modo molto seguita non solo in tv ma anche sulle sue pagine social, Instagram in cima.

Gemma Galgani “divisa” tra i due giovani

Sul popolare network, Gemma è infatti solita condividere coi fan non solo foto che la ritraggono sul piccolo schermo, ma anche selfie di vario genere della sua quotidianità.





Navigando pertanto con attenzione sul suo profilo ufficiale, si può notare come Gemma Galgani possieda una vera passione per un bel giovane del mondo dello spettacolo.

“Rivale” del suo corteggiatore Sirius, alias Nicola Vivarelli, è infatti anche lui un aitante artista in erba, nonché un bravissimo cantante. Di chi si tratta nello specifico? Parliamo nella fattispecie di Alberto Urso, vincitore della 18a edizioni di Amici di Maria De Filippi nonché tra i più applauditi di Amici Celebrities.