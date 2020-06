Un ex pretendente di Gemma Galgani a Uomini e Donne si offre oggi come accompagnatore per signore: la scheda dell'ex cavaliere su un sito di incontri

Molti di voi ricorderanno come Gemma Galgani frequentasse Juan Luis Ciano a Uomini e Donne poco prima dell’inizio della pandemia da coronavirus. L’uomo era però stato scaricato dalla dama torinese dopo poche settimane, in quanto accusato di essere in tv solo per visibilità.

Ecco che oggi, a distanza di mesi, è apparsa una notizia davvero incredibile in relazione all’affascinante ex cavaliere del parterre senior.

Juan Luis Ciano novello accompagnatore

Sul sito AccompagnatoriDonne.com, nella sua pagina personale, Juan Luis Ciano si presenta infatti come disponibile in qualità di accompagnatore, autista privato, nonché come “regalo di compleanno, […] finto amante o fidanzato”. Sul portale è anche visibile una scheda descrittiva dell’uomo, che si propone in questi termini:

Sono un uomo maturo, discreto, solare, di classe, elegante e raffinato, eloquente, dolce, sincero, passionale, pronto ad ascoltare e adattarmi in qualsiasi circostanza ed ambiente. Mi piace donare la felicità e la dolcezza a chi cerca la profondità al di fuori della superficie del proprio quotidiano, nel voler scegliere da qualsiasi punto di vista ed interfacciarsi con un uomo che ha ancora tanto da dare. Mi piace stare a contattato con la Donna che chiede la mia partecipazione, dando il meglio di me stesso, in qualsiasi circostanza. Personal shopper per scegliere con gusto ed insieme i vestiti e gli accessori più belli che la rendono fantastica.

Se dunque Juan Luis Ciano pare aver voltato pagina, anche Gemma Galgani sembra averlo dimenticato senza troppo rammarico. La donna ha infatti trovato un nuovo e ben più giovane spasimante, ossia il 26enne Nicola Vivarelli avvistato di recente insieme a lei per le vie di Roma.