L'importante traguardo raggiunto da Guillermo Mariotto: l'annuncio del giudice di Ballando con le Stelle via social.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Guillermo Mariotto, noto giudice di Ballando con le stelle, un’importante onorificenza: l’annuncio del giudice via social.

Guillermo Mariotto: l’onorificenza

A sorpresa Guillermo Mariotto, giudice di Ballando venezuelano naturalizzato italiano, ha annunciato che Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

Mariotto lo ha rivelato con un post via social dove si è detto profondamente onorato e commosso, e ha aggiunto: “Da oggi potrete chiamarmi Cavalier Guillermo Mariotto”. Ai commenti in sua lode si è unita anche l’amica Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con Le Stelle.

“Una festa per tutto il mondo di Ballando con le Stelle”, ha affermato Milly Carlucci in un video via social complimentandosi con Mariotto. “Sono fiera di te”, ha anche aggiunto la conduttrice rivolgendosi proprio al giudice di Ballando.



In tanti come la conduttrice si sono congratulati via social con Guillermo Mariotto per l’importante onorificenza ricevuta dal presidente della Repubblica.