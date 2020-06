Michela Quattrociocche ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Dopo la rottura da Aquilani sembra che Michela Quattrociocche abbia già una nuova fiamma.

A poco più di un mese dalla separazione tra Michela Quattrociocche e Aquilani ha iniziato a circolare l’indiscrezione secondo cui l’attrice avrebbe una nuova fiamma.

Michela Quattrociocche ha un nuovo amore?

Secondo i rumor circolati in rete dopo il suo addio ad Alberto Aquilani Michela Quattrociocche avrebbe ritrovato l’amore: l’attrice, che avrebbe firmato un accordo di riservatezza con l’ex marito e per questo non potrebbe dire nulla a proposito della separazione, si è solamente detta “felice” ma secondo indiscrezioni avrebbe già una nuova fiamma.

Si tratterebbe di Giovanni Naldi, imprenditore di una famosa catena di Hotel dove l’attrice era solita recarsi. La liaison non sarebbe stata ancora confermata dai due diretti interessati, ma in tanti sono convinti che la separazione dietro la separazione da Aquilani si nasconda qualcosa.



I due sono stati sposati per 8 anni e hanno avuto insieme due figlie (Aurora e Diamante). La separazione è stata annunciata inaspettatamente dalla coppia come un fulmine a ciel sereno: i due hanno fatto sapere che la decisione sarebbe stata ‘sofferta, ma inevitabile’, e l’attrice ha sottolineato: ‘Resta un grande affetto tra di noi’. Fino a pochi mesi fa sembrava che tra i due tutto procedesse a gonfie vele e in tanti si chiedono se ci sia davvero un nuovo amore nella vita di Michela Quattrociocche.

Lei e Aquilani hanno preferito gestire con il massimo riserbo sia il loro matrimonio sia la separazione, e per il momento quali siano i motivi della rottura non è dato sapere.