Michelle Hunziker è stata criticata sui social per via di una foto dove appare sul letto con figlie e cani: le accuse dei fan

Michelle Hunziker ha recentemente condiviso sui social una tenera foto che la vede nel letto con le figlie Sole e Celeste. Insieme a loro ci sono anche i tre adorabili amici a quattro zampe, a formare un ritratto di una famiglia che ha fatto incetta di like.

Tuttavia all’indirizzo della showgirl svizzera non sono mancate anche delle critiche, dovute proprio alla presenza dei pelosetti nel tenero quadretto familiare.

Michelle Hunziker sotto accusa

Nel dettaglio, alcuni utenti hanno sollevato soprattutto la questione legata all’igiene, precisando come gli animali non dovrebbero essere accolti tra le lenzuola. Al contrario, a onor del vero, c’è chi sostiene che non esiste un pericolo relativo al fatto di far salire sul letto un animale domestico, peraltro abituato a stare in casa.

Molti esperti non palesano dunque nulla in contrario a tenere i propri cani accanto a sé anche mentre si dorme. La vicinanza tra l’animale e il padrone, anzi, porterebbe addirittura benefici a entrambi.